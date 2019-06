Turkse militairen gewond in Syrië

Drie Turkse militairen zijn gewond geraakt door een aanval op hun observatiepost in de Syrische provincie Idlib. Het ministerie van Defensie zegt dat het Syrische regeringsleger de post kennelijk "opzettelijk" onder vuur heeft genomen. Troepen van de Syrische leider Bashar al-Assad zouden zo’n 35 mortiergranaten hebben afgevuurd.

Idlib grenst aan Turkije en is het laatste grote bolwerk van de jihadisten die strijden tegen het Assad-regime. Turkije vreest dat een confrontatie tussen de opstandelingen en het regeringsleger een grote vluchtelingenstroom tot gevolg kan hebben. De Turken bemannen in Idlib een twaalftal observatieposten.

Het is niet de eerste keer dat Turkse militairen in de vuurlinie belanden. Het ministerie zegt dat vorige maand ook al twee gewonden vielen bij een beschieting door het regime. Turkse functionarissen gaan met hun Russische collega’s praten over het laatste geweldsincident. Rusland is een belangrijke bondgenoot van Assad.