Bij een aanval niet ver van een militaire basis in het zuidoosten van Turkije zijn vijf Turkse militairen om het leven gekomen. De aanval werd volgens bronnen binnen de Turkse veiligheidsdienst uitgevoerd door militanten van de verboden Koerdische PKK.

Het incident was in de buurt van de basis in het district Eruh in de provincie Siirt. Er raakten zeven militairen gewond.