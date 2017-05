Dertien Turkse militairen zijn woensdag om het leven gekomen doordat de helikopter waar zij in zaten neerstortte. Dat gebeurde in de provincie Sirnak in het zuidoosten van Turkije, aldus Turkse media.

Het kantoor van de gouverneur van Sirnak verklaarde dat het toestel van het type Cougar een hoogspanningskabel had geraakt enkele minuten na het opstijgen in de plaats Senoba.