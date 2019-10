‘Turkse militaire operatie in Syrië ophanden’

Turkije begint dit weekend een militaire operatie in Syrië, ten oosten van de rivier de Eufraat. Dat heeft president Recep Tayyip Erdogan gezegd bij een bijeenkomst van zijn AK-partij. Het gebied moet een ‘veilige zone’ worden waar twee miljoen gevluchte Syriërs naartoe kunnen, zo zijn Turkije en de Verenigde Staten overeengekomen.

In het gebied, dat aan Zuid-Turkije grenst, zitten nog veel Syrisch-Koerdische strijders die Erdogan daar weg wil hebben. De VS zien deze YPG-milities als waardevolle bondgenoten in de strijd tegen IS. Maar NAVO-bondgenoot Turkije vindt dat ze een verlengstuk zijn van de verboden PKK-beweging, die aanslagen heeft gepleegd in Turkije.

Als het aan Erdogan ligt, wordt de veilige zone 30 kilometer breed gemeten vanaf de grens met Turkije. Hij vindt het hoog tijd om tot actie over te gaan: „We hebben onze gesprekspartners voldoende gewaarschuwd en zijn geduldig geweest. Alle instructies zijn gegeven”, aldus de president. Het Turkse leger zal acties uitvoeren over land en vanuit de lucht.

Turkije vangt in totaal zo’n 3,6 miljoen Syriërs op die zijn gevlucht voor de bloedige burgeroorlog in hun land.