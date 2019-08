Turkse militaire actie gepland in YPG-gebied

De Turkse strijdkrachten gaan een operatie uitvoeren in een gebied in het noorden van Syrië dat in handen is van milities van Syrische Koerden, de YPG (Volksbeschermingseenheden). Dit heeft de Turkse president Erdogan aangekondigd. Hij zei dat hij de VS en Rusland, beide partij in de strijd in die regio, op de hoogte heeft gesteld van de komende operatie. Volgens Erdogan zal dat op de oostelijke oever van de rivier de Eufraat zijn. Hij klaagde dat het geduld van Turkije opraakt.

Sinds de Syrische burgeroorlog in 2011 uitbrak is vrijwel heel Syrië dat op de linkeroever (ten oosten of noorden) van de Eufraat ligt in handen gevallen van Koerdische milities. Die worden door Ankara gezien als een Syrische tak van de terroristische Koerdische groep PKK. De VS hebben de YPG-milities juist als bondgenoten en als stoottroepen in de strijd tegen Islamitische Staat gesteund. Daar zijn nog steeds Amerikaanse militairen voor aanwezig in het door de YPG beheerste deel van Syrië.