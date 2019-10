‘Turkse militair gedood in grensgebied Syrië’

Een Turkse militair is zondag gedood door een aanval van Koerdische strijdkrachten bij de Syrische grensplaats Tel Abyad, ondanks een door Turkije en VS afgesproken wapenstilstand. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie. Een andere militair raakte gewond.

De Turkse president Recep Erdogan kwam donderdag met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence een pauze van vijf dagen overeen in de Turkse operatie in Noord-Syrië. Het staakt-het-vuren is bedoeld om de Koerdische militie YPG de mogelijkheid te geven zich terug te trekken uit een gebied aan de Syrische kant van de grens waar Turkije een zogenaamde veiligheidszone wil instellen. De fragiele wapenstilstand had, op een paar incidenten na, tot nu toe stand gehouden.

In een verklaring, meldt het ministerie van Defensie dat militairen die een verkennings- en toezichtsopdracht in Tel Abyad uitvoerden, door de YPG met anti-tank- en lichte wapens onder vuur werden genomen. Het Turkse leger zou uit zelfverdediging hebben teruggeschoten.

Op 9 oktober begon Turkije een offensief tegen de YPG in het noorden van Syrië. De Turken beschouwen de YPG als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging. Ankara rechtvaardigt de invasie met het recht op zelfverdediging.