Turkse militair gedood door bombardement in Idlib

In de Syrische provincie Idlib is een Turkse militair omgekomen door een bombardement van het Syrische regeringsleger. Dat maakten de Turkse autoriteiten zaterdag bekend. Het slachtoffer werkte als tankmonteur. Het is de zestiende soldaat die deze maand omkomt in de noordwestelijke regio.

Ankara heeft duizenden troepen naar het noordwesten van Syrië gestuurd. Turkse strijdkrachten bestoken daar doelen van het Syrische regime, dat bezig is met een offensief in de regio. Idlib wordt gezien als het laatste bolwerk van rebellen die tegen het leger van de Syrische president Assad vechten.

Sinds 2011 woedt in Syrië een burgeroorlog. Het grootste deel van het land is weer in handen van Assad. De oorlog heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen zijn op de vlucht geslagen.