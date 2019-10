Turkse luchtmacht treft vier grensplaatsen

De Turkse luchtmacht heeft woensdag luchtaanvallen uitgevoerd op zeker vier grensplaatsen in Syrië. De Syrische Koerden die het gebied controleren meldden bombardementen op Tel Abyad, Ras al-Ain, Qamishli en Ain Issa.

Volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn er slachtoffers onder de burgers, maar de organisatie noemde geen aantallen. Verder zijn grote groepen mensen op de vlucht geslagen.

Vanuit Qamishli werden zes raketten richting Turkije afgevuurd. Die kwamen aan de overkant van de grens neer in het Turkse Nusaybin. Het is niet bekend of daar slachtoffers vielen.