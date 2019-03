Turkse lokale verkiezingen test voor Erdogan

Tijdens grote economische problemen gaat Turkije naar de stembus voor nieuw gemeenteraden. De verkiezingen kunnen volgens waarnemers een nare verrassing worden voor de regering van president Erdogan. Erdogan en zijn partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) zijn al zeventien jaar gewend verkiezingen te winnen, maar zondag dreigt verlies in de grootste steden, Ankara en Istanbul.

Ooit trok de destijds nieuwe AK-partij Turkije uit een economisch moeras en zette ze het land met ingrijpende economische hervormingen weer op de rails. Veel Turkse kiezers zien in de AK daarom al lange tijd vooral in economisch zin een baken. Maar deze zondag zouden veel kiezers de huidige enorme inflatie, de grote werkloosheid en de economische recessie de AK kunnen aanrekenen.

In een aantal steden boycot de linkse pro-Koerdische oppositiepartij HDP (Democratische Volkspartij) de stembusgang omdat de verkiezingen niet meer eerlijk zouden zijn. Het bewind van Erdogan toont sinds 2013, toen hij nog premier was, steeds meer autoritaire trekken en een poging tot een staatsgreep in 2016 heeft die trend aangewakkerd met tienduizenden arrestaties en ontslagen.