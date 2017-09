Turkse leger oefent bij grens Irak

Turkse strijdkrachten zijn maandag een militaire oefening begonnen aan de grens met Irak. Volgens een mededeling van het leger gaan de militaire operaties tegen extremistische groepen in het grensgebied ondertussen gewoon door.

De oefening komt een week voor een gepland en omstreden referendum over Koerdische onafhankelijkheid in het noorden van Irak. De Turkse premier Binali Yildirim zei zondag dat het referendum een gevaar vormt voor de Turkse nationale veiligheid.

Turkije, de Verenigde Staten en andere westerse landen hebben de autoriteiten in de semi-autonome regio opgeroepen de volksraadpleging af te blazen. Turkije vreest dat een ’ja’-stem het separatisme in het zuidoosten van het land zal aanwakkeren. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil zijn zorgen over het referendum deze week met de Iraakse premier Haider al-Abadi bespreken.