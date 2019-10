Turkse troepen hebben het centrum bereikt van de Syrische grensplaats Tel Abyad. Volgens een getuige is de situatie in de plaats rustig en zijn de Turkse militaire met zoekacties bezig.

De plaats is een van de doelwitten van de Turkse operatie die afgelopen week begon in het noordoosten van Syrië. Over een andere plaats, Ras al Ain, circuleren tegenstrijdige berichten. De Turkse president Erdogan meldde dat zijn troepen de plaats hebben ingenomen. Van Koerdische zijde wordt dat tegengesproken.