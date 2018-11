Turkse kritiek op Trump om houding Khashoggi

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu heeft uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump vanwege Trump’s standpunt over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. De minister stelt dat Trump geld boven mensenlevens verkiest.

„Trump sluit zijn ogen voor een moord in opdracht van de hoogste kringen van de Saudische regering, wat er ook gebeurt. Dit is niet de juiste aanpak. Niet alles is geld. Mensenlevens tellen,” zei Çavusoglu tegen CNN Türk.

Eerder deze week zei Trump dat zijn regering de moord op Khashoggi niet goedkeurt, maar wel van plan is een „standvastige” bondgenoot van Riyad te blijven. Hij noemt Saudi-Arabië een „geweldige bondgenoot in onze erg belangrijke strijd tegen Iran”.

Trump is niet van plan ook een streep te halen door lucratieve Saudische bestellingen bij Amerikaanse wapenfabrikanten. „Als we zo dom zijn die contracten op te zeggen, dan zouden Rusland en China daar enorm van profiteren.”