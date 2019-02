Turkse justitie wil levenslang voor zakenman

Een Turkse aanklager wil zestien verdachten levenslang de cel in wegens financiering van anti-regeringsprotesten in 2013 en een poging om de regering omver te werpen in 2016. Een van de verdachten is de filantroop en zakenman Osman Kavala, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Kavala, een gerespecteerde figuur in intellectuele kringen in Turkije en in het buitenland, werd op 1 november 2017 in voorlopige hechtenis genomen. President Recep Tayyip Erdogan beschuldigt Kavala openlijk van „financiering van de terroristen” tijdens de anti-regeringsprotesten. Erdogan was in 2013 premier.

Kavala is voorzitter van de stichting Anadolu Kultur (Anatolische cultuur), die tot doel heeft de verschillen binnen de Turkse samenleving te overbruggen door middel van cultuur en kunst . Zijn detentie heeft ook bij de westerse bondgenoten van Turkije de alarmbellen doen afgaan over de beperking van de vrijheid van meningsuiting onder Erdogan.

De Turkse leider beschreef Kavala als de „vertegenwoordiger in Turkije” van de in Hongarije geboren Amerikaanse miljardair George Soros en beschuldigde hem ervan „zijn middelen te gebruiken om degenen die het land proberen te verscheuren te steunen”. Soros is een uit Hongarije afkomstige overlevende van de Holocaust. Zijn stichting zet zich in voor onder meer mensenrechten en democratisch bestuur.

In november vorig jaar zette de Open Society Foundation (OSF) van de filantroop Soros een punt achter haar activiteiten in Turkije. Volgens de stichting was zij het doelwit van „ongegronde beschuldigingen” in de Turkse media en kon ze haar werk daardoor niet meer uitvoeren in Turkije.