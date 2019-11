Turkse journalist opgepakt die net vrij was

De Turkse politie heeft journalist Ahmet Altan gearresteerd, nadat de rechter een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Hij en collega-journalist Nazli Ilicak waren net een week op vrije voeten.

De rechter veroordeelde Altan vorige week maandag tot 10,5 jaar gevangenisstraf en Ilicak tot acht jaar en negen maanden, maar oordeelde vervolgens dat ze konden worden vrijgelaten omdat ze al meer dan drie jaar achter de tralies hadden gezeten.

De openbaar aanklager ging in beroep tegen de vrijlating van Altan, waarop dinsdag een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd. Hij werd dezelfde dag nog gearresteerd in zijn huis in Istanbul.

Altan en Ilicak zijn eerder veroordeeld van het helpen van het netwerk van de in de VS verblijvende islamitische geestelijke Fethullah G├╝len. Die wordt door Ankara beschuldigd van het organiseren van een poging tot staatsgreep in 2016. Het hooggerechtshof van Turkije had de levenslange straffen tegen de journalisten in juli nietig verklaard en het dossier teruggestuurd voor een nieuw proces.

Of er ook tegen Ilicak een arrestatiebevel zal worden uitgevaardigd, is nog onduidelijk.