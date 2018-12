Turkse journalist Dündar hekelt heksenjacht

De Turkse journalist Can Dündar heeft fel gereageerd op het arrestatiebevel dat een rechtbank in Istanbul woensdagavond tegen hem uitvaardigde. De voormalige hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet hekelde deze „nieuwe heksenjacht” van de regering-Erdogan. Hij wordt volgens persbureau Anadolu nu gezocht wegens betrokkenheid bij de Gezi-protesten in 2013.

„Iedereen die bij Gezi op de voorgrond stond, moet er rekening mee houden dat hij of zij op steeds stompzinniger gronden wordt opgepakt”, stelde Dündar, die volgens Ankara ook een rol speelde bij de mislukte coup van 2016. Hij bestrijdt de beschuldiging van het OM dat hij destijds medeorganisator was van de demonstraties die „chaos stichtten” en „terrorisme aanmoedigden”.

De sinds twee jaar in Duitsland wonende criticus voegde eraan toe dat hij zich „met de pen heeft aangesloten” bij de vreedzame Gezi-beweging. Deze manifesteerde zich voor het eerst in mei 2013 naar aanleiding van een omstreden bouwproject in het Gezi-park in Istanbul. De acties groeiden uit tot landelijk protest tegen de regerende AK-partij van toen nog premier Recep Tayyip Erdogan. Deze liet het verzet hardhandig de kop indrukken.