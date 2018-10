Turkse journalist Altan houdt levenslang

Een Turkse rechter heeft de levenslange gevangenisstraf voor de prominente journalist Ahmet Altan en vijf collega’s dinsdag bevestigd. Ze kunnen geen aanspraak maken op voorwaardelijke vrijlating en ook niet profiteren van een eventuele amnestieregeling. Dat heeft het staatspersbureau Anadolu bekendgemaakt.

Altan werd in februari veroordeeld wegens betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Hij zou, evenals zijn broer Mehmet en vier andere mediavertegenwoordigers, tot het netwerk behoren van de in de VS wonende geestelijke Fethullah Gülen. President Recep Tayyip Erdogan houdt hem verantwoordelijk voor de couppoging.

Het proces tegen de broers Altan, die de beschuldigingen afwijzen, onderstreept volgens de critici dat het met de persvrijheid en de mensenrechten in Turkije slecht is gesteld. Behalve tal van journalisten zijn na de zomer van 2016 tienduizenden vermeende tegenstanders gearresteerd of ontslagen.