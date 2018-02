Turkse hotels rekenen op meer Nederlanders

Turkse hoteliers zijn niet onder de indruk van de diplomatieke spanningen tussen Nederland en Turkije. De Vereniging van Hotels in Turkije (Türob) heeft vrijdag laten weten dat ze dit jaar 20 procent meer Nederlanders verwacht dan in 2017.

Dat was een slecht jaar, met slechts 800.000 Nederlanders op vakantie in Turkije, 12 procent minder dan in 2016 en een half miljoen minder dan in 2013.

Maar Türob verwacht volgens Turkse media dat het aantal Nederlandse bezoekers nu weer in een sterk stijgende lijn zit. De Nederlanders komen terug in 2018, schat Türob mede op basis van verwachtingen van reisbureaus in Nederland en België, waar veel meer reizen naar Turkije worden geboekt.