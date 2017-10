„Turkse hongerstaker voorlopig vrij”

Een Turkse docent die al maanden in hongerstaking is, mag de rest van zijn proces in vrijheid afwachten. Basisschoolleerkracht Semih Özakca (28) is volgens advocaten inmiddels vrijgelaten. Hij moet van de rechtbank in Ankara voorlopig een enkelband dragen.

Een andere hongerstaker, universiteitsdocent Nuriye Gülmen, zit nog wel vast. Beide docenten gingen eerder dit jaar in hongerstaking. Ze protesteerden daarmee tegen hun ontslag na de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar. De docenten werden later beschuldigd van lidmaatschap van een terreurorganisatie.

De onderwijzers behoren tot de meer dan 150.000 Turken in overheidsdienst die na de couppoging onder de noodtoestand per decreet ontslagen of geschorst werden. De Turkse autoriteiten beschuldigen moslimgeleerde Fethullah Gülen ervan het brein achter de mislukte staatsgreep te zijn. Gülen ontkent dat.