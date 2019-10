‘Turkse en Syrische leger slaags geraakt’

Het Syrische staatspersbureau SANA meldde zondag dat Syrische militairen slaags zijn geraakt met Turkse troepen in het noorden van Syrië. De gevechten zouden zijn uitgebroken in het gebied rond de grensstad Ras al-Ain. Volgens SANA heeft het Syrische leger bij de actie vier dorpen in handen gekregen. Syrische troepen zouden op 3 kilometer van de grens met Turkije staan.

Bij Ras al-Ain, dat aan de grens met Turkije ligt, zitten Turkse troepen en pro-Turkse strijders. Die trokken Syrië eerder deze maand binnen met het doel Syrisch-Koerdische strijders van de SDF-milities te verjagen uit het grensgebied. Vorige week meldden de SDF dat ze zich hebben teruggetrokken uit Ras al-Ain.