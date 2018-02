„Turkse coupplegers erkend als vluchteling”

Duitsland heeft vier Turkse militairen een vluchtelingenstatus gegeven. De vier hebben meegedaan aan de mislukte coup in Turkije in juli 2016. Volgens Der Spiegel wordt een van hen door Ankara beschouwd als een van de leiders van de staatsgreep. Het zal volgens het blad de toch al gespannen banden tussen de twee landen geen goed doen.

Het gaat om Ilhami P., die ten tijde van de coup stafchef was van militaire academie in Ankara. De academie werd door de plegers van de staatsgreep bezet. P. is door de Turkse justitie aangeklaagd wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie en landverraad.

De vier zijn al diverse malen gespreksonderwerp geweest tussen Duitse en Turkse politieke leiders. De Turkse president Erdogan zou zelf de vrijlating van de Turks-Duitse journalist Deniz Yücel hebben aangeboden in ruil voor de uitlevering van de vier.