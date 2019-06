Een Turkse observatiepost in de Syrische regio Idlib is onder vuur genomen vanuit een gebied waarin de Syrische regeringstroepen opereren. Volgens het Turkse ministerie van Defensie zijn er geen doden gevallen maar is er wel schade.

De Turkse troepen hebben direct teruggeschoten en Turkije heeft een klacht ingediend bij Rusland over het incident. Rusland ondersteunt de Syrische president Bashar Assad.

Turkije gaat ervan uit dat de observatiepost doelbewust is beschoten.