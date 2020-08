Turkse boorplannen doen spanningen met Griekenland oplopen

De spanningen tussen Griekenland en Turkije blijven verder oplopen, met name over Turkse projecten om in de oostelijke Middellandse Zee naar olie en gas te boren. Griekenland wil dat er snel een top van de EU over komt. De Griekse krant Kathimerini berichtte dat de Griekse strijdkrachten maandag in opperste staat van paraatheid zijn gebracht.

De spanningen worden opgezweept door een Turks onderzoeksschip, de Orus Reis, die volgens Athene onder escorte van de Turkse marine Griekse wateren is binnengevaren om er onderzoek te doen op het Griekse continentale plat van de zeebodem. Volgens sites die de posities van schepen traceren, vaart de Orus Reis ruim 240 kilometer ten zuidoosten van Kreta.

Athene en Ankara claimen beiden dat het betreffende stuk zee tot hun grondgebied behoort. Het Griekse ministerie heeft Turkije opgeroepen „onmiddellijk zijn illegale activiteiten, die de vrede en veiligheid in de regio ondermijnen, te staken”.

De Turkse regering reageerde dinsdag afwijzend op de Griekse verontwaardiging. Minister Mevlut Cavusoglu (Buitenlandse Zaken) zei dinsdag dat zijn land de verkenningen op gaat voeren. De regering staat in zijn recht en gaat vergunningen uitgeven voor boringen in nieuwe delen in het „westelijke deel van ons continentaal plat”, aldus Cavusoglu.

Eerder op dinsdag maakten de Turkse autoriteiten bekend een schietincident te onderzoeken waarbij mogelijk een Grieks marinevaartuig een Turkse privéboot onder vuur nam bij Rhodos. Daarbij zijn volgens Turkse media de twee Turkse en één Syrische opvarende gewond geraakt. Een van hen moest worden opgenomen in een ziekenhuis in Marmaris.

Het is volgens de autoriteiten in die stad nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Toen de Turkse reddingsbrigade ter plaatse kwam om de opvarenden te redden waren er geen Griekse schepen te zien. De beschadigde Turkse boot zonk snel. Het incident was in de wateren tussen Turkije en Rhodos. Het Griekse eiland ligt nog geen 20 kilometer van de Turkse kust verwijderd. Volgens Griekse media waren er maandagavond geweerschoten te horen op Rhodos toen smokkelaars een groep migranten uit Turkije aan wal zetten. Het is niet duidelijk of de twee incidenten verband houden met elkaar. Er zouden arrestaties zijn verricht.