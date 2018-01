Turkse bankmanager in VS schuldig aan fraude

Een Turkse bankmanager die vastzit in de Verenigde Staten is woensdag schuldig bevonden aan bankenfraude en samenzwering. Volgens de rechter in New York heeft hij Iran geholpen met het omzeilen van financiële sancties. De man, Mehmet Hakan Atilla, zat al een jaar vast maar loopt kans op een lange celstraf. Atilla was de tweede man in Amerika van de Turkse staatsbank Halkbank.

De man zou, samen met een goudhandelaar, voor honderden miljoenen dollars transacties hebben gedaan namens de Iraanse staat en andere organisaties in het land via Amerikaanse banken. Na de arrestatie daalde de waarde van de Iraanse lira.

De zaak leidde tot spanningen tussen Turkije en de VS en daar zal de uitspraak niet veel verbetering in brengen. President Recep Tayyip Erdogan noemde de beschuldigingen eerder al een internationale couppoging.