Turkse bankier krijgt in VS 32 maanden cel

De Turkse bankier Mehmet Hakan Atilla (47) heeft in de VS een gevangenisstraf van 32 maanden gekregen. Hij werd veroordeeld wegens de medewerking die hij als plaatsvervangend directeur van de door de staat gecontroleerde Halkbank verleende aan het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Iran.

De rechtszaak zette de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Turkije onder druk. President Recep Tayyip Erdogan sprak van een politieke aanval op zijn regering.

De rechter was mild. Het OM wilde Attila voor zo’n twintig jaar achter de tralies zien, omdat hij vanaf 2012 heeft geholpen bij het wegsluizen van Iraanse olie- en gasinkomsten via frauduleuze goud- en voedseltransacties. Diens advocaten vonden die eis veel te hoog en benadrukten dat de federale richtlijn hooguit een jaar of vier was.