Turkse agenten zoeken in Saudisch consulaat naar DNA Khashoggi

Turkse onderzoekers hebben het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul verlaten. Volgens een getuige van persbureau Reuters verliet een team van ongeveer tien agenten het gebouw na een doorzoeking van zo'n 9,5 uur. Niet lang daarna kwam ook de Turkse aanklager naar buiten die de verdwijning van Jamal Khashoggi onderzoekt.

VIDEO: A team of Turkish police investigators and prosecutors leaves the Saudi consulate in Istanbul after conducting an eight-hour night-time search pic.twitter.com/EiOQKr9NVD