In Istanbul is zondag een politieman doodgestoken door vermoedelijk een aanhanger van terreurorganisatie Islamitische Staat. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu was de dader eerder door de politie aangehouden. Hij werd verdacht van het voorbereiden van een bomaanslag.

Tijdens het verhoor op het politiebureau trok de verdachte een mes en stak een agent neer. Het slachtoffer overleed kort daarna in ziekenhuis aan zijn verwondingen.