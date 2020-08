Turkse advocate overleden na hongerstaking

Een Turkse advocate die in hongerstaking ging na haar terrorismeveroordeling, is volgens haar werkgever overleden in het ziekenhuis. Ebru Timtik kreeg in 2019 dertien jaar cel opgelegd omdat ze banden zou hebben met de extreemlinkse organisatie DHKP-C.

De hongerstaking van de advocate heeft 238 dagen geduurd. Ze wilde volgens haar advocatenkantoor een eerlijk proces afdwingen. Ook haar collega Aytac Unsal, die tot tien jaar cel is veroordeeld, ging in hongerstaking en belandde in het ziekenhuis. Mensenrechtenorganisaties hebben tevergeefs aangedrongen op de vrijlating van het duo.