Turkse aanval op Afrin ingezet

ANKARA(ANP/RTR) - De Turkse strijdkrachten hebben in Syrië de aanval ingezet op Koerdische milities. Doelwit is Afrin en omgeving dat in handen is van Syrisch-Koerdische milities die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen.

De Turkse minister van Defensie, Nurettin Canikli, zei dat het een aanval tegen terroristen is. De aanval is volgens hem vrijdag feitelijk begonnen met beschietingen. De YPG hebben laten weten dat Afrin zwaar onder vuur genomen wordt en dat de plaats wordt verdedigd.

De YPG hebben steun van de VS in de strijd tegen jihadisten. De Turkse regering ziet in de YPG echter een verlengstuk van de terroristische PKK (Koerdische Arbeiderspartij) en wil voorkomen dat uit de oorlogen in Syrië en Irak een zelfstandige Koerdische staat ontstaat.

Het Turkse leger heeft ook Manbij in het vizier. Dat is een plaats op de rechteroever van de rivier de Eufraat en circa 30 kilometer van de Turkse grens. De YPG en wat niet-Koerdische bondgenoten in het noorden en oosten van Syrië hebben met Amerikaanse hulp ook een gezamenlijke militie die Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) heet. Die bestempelt Ankara ook als een terroristisch verlengstuk van de PKK. De SDF en YPG zijn actief in een groot stuk Syrië op de linkeroever van de Eufraat, grofweg van de Turkse en van de Iraakse grens tot aan de rivier.