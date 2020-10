Turks schip zoekt weer naar olie en gas bij Griekenland

Een Turks schip is in de Middellandse Zee bij Griekenland begonnen met onderzoek naar olie- en gasvoorraden. Dat gebeurt ondanks woede in Griekenland en internationale kritiek. Het voedt het conflict dat Ankara en Athene hebben over de rechten in het zeegebied.

Turkije trok het onderzoeksschip Oruc Reis vorige maand terug zodat gewerkt kon worden aan een diplomatieke oplossing. De ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen zaten vorige week met elkaar om de tafel. Ze spraken toen af dat verder zal worden overlegd en dat stappen worden gezet om het onderlinge vertrouwen te verbeteren.

Maar Turkije liet maandag weten dat het schip Oruc Reis weer was teruggestuurd naar de oostelijke Middellandse Zee in de buurt van het Griekse eiland Kastelorizo, vlakbij de Turkse kust. Griekenland staakte het overleg nadat Ankara het onderzoeksschip weer had laten uitvaren.

De VS en Duitsland, de huidige voorzitter van de EU, hebben de onderzoeken als „provocatie” bestempeld en hebben Turkije opgeroepen het schip terug te halen.