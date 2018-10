Turks OM onderzoekt verdwijning journalist

Het Openbaar Ministerie van Turkije heeft een officieel onderzoek ingesteld naar de verdwijning van de vooraanstaande Saudische journalist Jamal Khashoggi. Dat heeft de Turkse zender NTV zaterdag bekendgemaakt.

Khashoggi is niet meer gezien sinds hij dinsdag het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul binnenging om zijn scheiding te regelen om opnieuw te kunnen trouwen. Zijn Turkse verloofde heeft daarna taal noch teken van haar vriend vernomen. Hij is een graag geziene gast in Arabische talkshows, die kritiek op het Saudische regeringsbeleid niet schuwde.

De Turkse en Saudische autoriteiten hebben tegenstrijdige lezingen. Ankara zegt dat er geen enkel bewijs is dat Khashoggi naar buiten is gekomen, Riyad houdt vol dat hij na gedane zaken dezelfde dag is vertrokken. Kroonprins Mohammed bin Salman bood de Turken vrijdag aan te komen kijken in het consulaat.