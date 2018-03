Turks leger rukt op tot buitenwijken Afrin

Na een wekenlang offensief hebben Turkse militairen de buitenwijken van de stad Afrin in het noorden van Syrië bereikt. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten meldde dat de Turken oprukken aan de oostkant van de stad.

De Turkse militairen werken bij de operatie samen met Syrische rebellen tegen president Bashar al-Assad. Bij het offensief voeren de Turken ook luchtacties uit.

Ankara begon een offensief om Afrin in handen te krijgen, omdat Koerdische YPG-milities de controle over die stad en het gelijknamige district hadden. Turkije ziet de YPG als een terreurbeweging en een bedreiging voor de Turkse nationale veiligheid.

Verslaggevers van de Britse zender Sky News zijn ook in Afrin aangekomen. Koerden in de stad zeggen tegen de verslaggevers dat ze het doelwit zijn van etnische zuivering door de Turken. De journalisten van Sky News melden dat ze tientallen mensen hebben gezien die gewond zijn geraakt of zijn omgekomen door het Turkse offensief. Volgens de Britse zender zijn de meeste slachtoffers strijders van de YPG, maar ook waren ze getuige van een uitvaart voor vijf kinderen.