Turks leger pakt verdwaalde Grieken op

Het Turkse leger heeft twee Griekse militairen opgepakt die per ongeluk op Turks grondgebied terecht waren gekomen. Athene verklaarde te verwachten dat de twee snel terugkeren in Griekenland.

De Griekse militairen waren tijdens een patrouille bij de grens met Turkije in het noordoosten in slecht weer verkeerd gelopen. Dat gebeurde in een bosrijk gebied in de buurt van Kastanies bij de grensrivier Evros.

Een woordvoerder van de Griekse regering zei dat sprake was van een fout en dat een snelle terugkeer van de militairen wordt verwacht. De procedures om de twee vrij te krijgen zijn in gang gezet.