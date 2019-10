Turks leger omsingelt Syrische plaatsen

Turkse troepen en Syrische rebellen hebben in Syrië zeker twee plaatsen omsingeld waar Koerden het voor het zeggen hebben. Het gaat om de grensplaatsen Ras al-Ain en Tel Abyad, meldden de Syrische rebellen die samenwerken met het Turkse leger.

Ondertussen zijn er berichten over slachtoffers onder de burgers door de luchtaanvallen door de Turkse luchtmacht op diverse plaatsen in het grensgebied. De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) repten over negen doden sinds het begin van het Turkse offensief woensdag.

Autoriteiten in Turkse grensplaatsen meldden dat daar door raketaanvallen vanuit Syrië zes mensen waren omgekomen, onder wie een baby van negen maanden. Er raakten tientallen mensen gewond.