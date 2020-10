Turks boorschip verlaat Cypriotische kust in noordelijke koers

Het Turkse gasboorschip Yavuz is zondag vertrokken van zijn locatie ten zuidwesten van Cyprus. Dat het schip voor het eerst in maanden in beweging komt, wekt de hoop dat oplopende spanningen om Turkse gasboringen in wateren die door Griekenland en Cyprus worden geclaimd, zullen afnemen.

De Yavuz en zijn bemanning waren zonder toestemming van de Cypriotische regering op zoek naar aardgas. Het eiland is sinds de Turkse invasie van 1974 verdeeld in een onafhankelijk Grieks-Cypriotisch deel dat wereldwijd wordt erkend, en de Turkse Republiek Noord-Cyprus, die alleen door Ankara wordt erkend.

Waar de Yavuz naartoe vaart is onduidelijk, zeggen regeringsbronnen in Nicosia. Als het schip zijn noordelijke koers houdt, bereikt het zondagavond nog de Turkse territoriale wateren. Het vertrek van de Yavuz is daarmee mogelijk een teken van de-escalatie in de hoogoplopende ruzie die afgelopen maanden woedt tussen Turkije en Griekenland en Cyprus.