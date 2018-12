Turks arrestatiebevel voor journalist Dündar

De Turkse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de in Duitsland levende journalist Can Dündar in verband met de zogenoemde Gezi-protesten in 2013 rond het Taksimplein in Istanbul. Volgens justitie onderhield Dündar banden met activisten die de protesten organiseerden.

Can Dündar was hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet. Tegen hem loopt al een ander proces. Justitie in Turkije wil hem vijftien jaar achter de tralies zien omdat hij wordt verdacht van steun aan de Gülen-beweging die volgens Turkije achter de mislukte staatsgreep van juli 2016 zit.

Ankara wilde vorig jaar dat Dündar op de internationale opsporingslijst van Interpol zou worden gezet maar dat gebeurde niet.