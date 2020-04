Turkmenen massaal in beweging op gezondheidsdag, ondanks pandemie

Turkmenistan heeft tijdens de coronapandemie duizenden burgers op de been gebracht om samen oefeningen te doen op Wereldgezondheidsdag. Staatsmedia berichten dat alleen al 7000 mensen deelnamen aan fietsevenementen.

Op televisiebeelden is te zien dat honderden mensen dicht op elkaar fietsten in de hoofdstad Asjchabad, ondanks de wereldwijde trend om aan social distancing te doen. Ook deden ambtenaren oefeningen in en rond overheidsgebouwen. President Gurbanguly Berdimuhamedow ging paardrijden en fietsen met een klein groepje mensen.

Turkmenistan grenst aan Iran, dat wel bijzonder zwaar getroffen is door de pandemie die wereldwijd tienduizenden levens heeft gekost. Turkmeense staatsmedia hebben gemeld dat een ziekenhuis wordt gebouwd waar patiënten met infectieziekten kunnen worden behandeld. Er werd echter niet gerept over Covid-19.

Het autocratisch bestuurde land in Azië behoort tot de weinige plekken in de wereld waar officieel nog geen gevallen van het coronavirus zijn gemeld. Dat geldt ook voor de geïsoleerde dictatuur Noord-Korea, al heeft dat land wel maatregelen genomen om het virus buiten de deur te houden.

In het zwaar getroffen Europa neemt niet iedereen de pandemie even serieus. De Wit-Russische leider Loekasjenko heeft het virus een „psychose” genoemd die bestreden kan worden door wodka te drinken, naar de sauna te gaan of rond te rijden op tractoren.