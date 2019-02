Turkije zoekt meer medeplichtigen couppoging

De Turkse regering heeft de campagne tegen vermeende betrokkenen bij de mislukte staatsgreep van 2016 verder opgevoerd. Het Openbaar Ministerie vaardigde vrijdag een arrestatiebevel uit voor nog eens 295 verdachten. Het gaat volgens staatspersbureau Anadolu om militairen die banden zouden hebben met de beweging van Fetullah Gülen. President Recep Tayyip Erdogan ziet de in de VS wonende geestelijke als het brein achter de couppoging.

De ‘mollen’ van wie nu de aanhouding is gelast, zitten allemaal nog in het leger. Onder hen zijn acht majoors. Ze worden ervan beschuldigd contacten te onderhouden met de Gülen-organisatie FETO. Dat gebeurde zowel via prepaid telefoons als vaste verbindingen thuis.

Het oppakken van vermeende terroristen in overheidsdienst - politie, leger en justitie - heeft de laatste tijd weer een hoge vlucht genomen. Als de berichten van Anadolu kloppen, zijn deze week al 359 mensen achter de tralies beland. In het hele vorige jaar waren dat er volgens de gegevens van Binnenlandse Zaken ongeveer 52.000.