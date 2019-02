Turkije zoekt meer dan 1000 „Gülen-verdachten”

Turkse aanklagers hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 1112 mensen. Zij worden er volgens media in Turkije van verdacht banden te hebben met het netwerk van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die door de autoriteiten verantwoordelijk wordt gehouden voor de couppoging in 2016.

Het onderzoek draait om fraude die zou zijn gepleegd rond een toelatingsexamen voor een functie binnen de politie in 2010. Aanklagers denken volgens anonieme bronnen dat de toets is doorgesluisd naar Gülen-aanhangers, die zo de politie konden infiltreren.

De Turkse autoriteiten denken dat Gülen zijn volgelingen op grote schaal liet infiltreren in onder meer de politie, het leger en de ambtenarij. De geestelijke, een voormalige bondgenoot van president Erdogan, leeft momenteel in ballingschap in de Verenigde Staten. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de couppoging.

Critici verwijten Erdogan de mislukte staatsgreep te misbruiken om tegenstanders aan te pakken. Sinds de couppoging tegen zijn regering zijn vele tienduizenden personen opgepakt. Ook zijn veel mensen in overheidsdienst geschorst of ontslagen. Het gaat volgens persbureau Reuters om zeker 150.000 mensen.