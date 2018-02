„Turkije zal journalist Yücel snel vrijlaten”

De Duits-Turkse correspondent Deniz Yücel zal spoedig worden vrijgelaten uit Turkse gevangenschap. Dat denkt buitenlandwoordvoerder Niels Annen van de sociaaldemocratische SPD. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdag een ontmoeting met de Turkse minister-president Binali Yildirim in Berlijn.

Volgens Annen heeft Yildirim de afgelopen tijd positieve signalen gegeven over de vrijlating van de journalist: „De Turken lijken te beseffen dat zolang er Duitsers gevangenzitten in Turkije, er niet kan worden gepraat over normalisering van de betrekkingen tussen beide landen.”

Yücel zit al meer dan een jaar in gevangenschap in Turkije. De Turkse president Erdogan had Yücel publiekelijk ervan beschuldigd een terrorist en een spion te zijn. Volgens Erdogan maakte de journalist misbruik van de ‘vrijheid van meningsuiting’ van Turkije. Daarnaast heeft hij door „desinformatie en manipulatieve boodschappen geprobeerd de broederschap van onze mensen en de integriteit van onze staat te vernietigen”, aldus Erdogan.