Turkije woest om veroordeling bankier in VS

De Turkse regering heeft woedend gereageerd op de veroordeling van Mehmet Hakan Atilla, een Turkse bankier die vastzit in de Verenigde Staten. Daar vond een rechtbank hem woensdag schuldig aan betrokkenheid bij het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Iran.

De rechtszaak heeft de relatie tussen de landen onder druk gezet. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bewijs tegen de bestuurder van de Turkse staatsbank Halkbank „nep”. Het departement zei bovendien dat sprake is „ongekende inmenging in een interne Turkse aangelegenheid”.

Amerikaanse aanklagers vervolgen negen mensen in de zaak, onder wie een voormalige Turkse minister van Economische Zaken. Alleen Atilla en de Turks-Iraanse goudhandelaar Reza Zarrab zitten daadwerkelijk vast in de VS. Zarrab werkt mee met de Amerikaanse autoriteiten. Hij deed een boekje open over het witwassen van Iraanse olieopbrengsten.