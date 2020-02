Turkije wil weer Patriot-luchtafweer langs grens met Syrië

Turkije heeft de Verenigde Staten om de plaatsing van Patriot-raketten gevraagd. Het land wil met de geavanceerde luchtafweerraketten zijn zuidgrens beter verdedigen tegen Syrische en/of Russische luchtaanvallen.

Washington heeft nog niet op het verzoek gereageerd, meldden bronnen in de Turkse hoofdstad. Turkse troepen vechten met het Syrische leger in het noordwesten van Syrië, vooral in de provincie Idlib. Daar beschermt Turkije een regio die nog niet is heroverd door het regime van de Syrische president Assad. Zijn troepen zijn er, zoals gebruikelijk met Russische steun, een offensief begonnen. Turkije vreest miljoenen extra vluchtelingen als Assad die regio herovert.

Nederland heeft toen de Syrische burgeroorlog zeven jaar geleden hevig werd, op verzoek van Ankara samen met de VS en Duitsland raketlanceerinrichtingen van het type Patriot (PAC-3) in het zuidoosten van Turkije geplaatst. Die hebben vanaf begin 2013 twee jaar geholpen bij de verdediging van het Turkse luchtruim.