Turkije wil uitlevering Koerdische leider

Turkije wil dat de Verenigde Staten de commandant van de Koerdische strijders in Syrië onmiddellijk uitlevert als hij dat land binnenkomt. De Turkse minister van Justitie Abdulhamit Gul reageert hiermee op berichten dat Amerikaanse senatoren het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gevraagd SDF-generaal Mazloum Kobani een visum te verstrekken om de situatie in Syrië te bespreken.

Gul beschouwt Kobani als een terrorist die gelinkt is aan Koerdische militanten die een opstand leiden in Turkije en zegt dat het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken een uitleveringsverzoek heeft ingediend bij de VS.

Turkije vraagt ook al jaren om de uitlevering van de Turkse islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Gülen wordt door Turkije ervan verdacht het brein te zijn achter de mislukte staatsgreep in 2016. De Verenigde Staten hebben alle verzoeken tot nu toe afgewezen.