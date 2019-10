Turkije wil Syriërs overdragen aan Rusland

Turkije onderhandelt met Rusland over het overdragen van achttien militairen van het Syrische regeringsleger. De militairen zijn dinsdag gevangengenomen door het Turkse leger bij een verkenningstocht rond de Noord-Syrische stad Ras al-Ain.

De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei dat twee van de Syriërs in het ziekenhuis zijn behandeld aan verwondingen. De militairen zijn opgepakt door de Turken, omdat het Turkse leger wilde uitzoeken of ze echt onderdeel uitmaken van het Syrische leger. De Turkse militairen wilden uitsluiten dat het om Koerdische strijders ging.

Turkije wil de Koerdische militie YPG wegjagen uit de grensregio in Noord-Syrië. Het leger van het Syrische regime van Bashar al-Assad mengde zich vorige week in de strijd in het noorden van het land. Syrië heeft zich achter de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waar de YPG onderdeel van uitmaakt, geschaard.