Turkije wil spookstadje in noorden van Cyprus heropenen

Turkse en Noord-Cypriotische functionarissen hebben zaterdag een verlaten stad en het gebied eromheen bezocht om te kijken of het door oorlog verwoeste gebied na 46 jaar kan worden heropend. Volgens Ankara zou dat een „historische” mogelijkheid zijn om toerisme naar het gebied te lokken.

Varosha, een voorstad van Famagusta, is afgesloten en verlaten sinds Turkije in 1974 het noorden inviel na een door Griekenland gesteunde staatsgreep op het eiland. Sindsdien is het voormalige vakantieoord alleen toegankelijk voor Turkse militairen. De toenmalige 39.000 Griekse bewoners zijn de stad ontvlucht.

De Turkse vicepresident Fuat Oktay zei dat de heropening van Varosha goed kan zijn voor het toerisme, de economie en de handel. „Om de kust van dit paradijs in Noord-Cyprus ongebruikt te laten is juridisch, politiek en economisch onacceptabel.”

Cyprus raakte in 1974 verdeeld. De Grieks-Cyprioten leven voornamelijk in het zuiden en de Turks-Cyprioten in het noorden. Verschillende vredesonderhandelingen zijn gestrand. De ontdekking van olievelden voor de kust van het eiland hebben de situatie niet gemakkelijker gemaakt.