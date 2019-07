Turkije wil nog eens 176 militairen oppakken

Turkije heeft de arrestatie bevolen van 176 militairen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het netwerk dat achter de coup van drie jaar geleden zat, meldt het bureau van de hoogste aanklager in Turkije.

Onder de militairen die opgepakt gaan worden zijn een kolonel, twee luitenant-kolonels, vijf majoors, zeven kapiteins en zo’n honderd officieren. Volgens de regering van president Recep Tayyip Erdogan zit de geestelijke Fethullah Gülen achter de mislukte coup van 15 juli 2016. Gülen, die in de Verenigde Staten verblijft, ontkent echter elke betrokkenheid.

In de drie jaar sinds de mislukte putsch zijn in Turkije 77.000 mensen opgepakt, van wie de meesten nog in afwachting zijn van hun berechting. Zo’n 150.000 ambtenaren, militairen en anderen zijn ontslagen of op non-actief gesteld. Volgens de regering in Ankara zijn de stappen noodzakelijk vanwege het gevaar voor de veiligheid.