Turkije wil mét VS in Syrisch gebied Manbij

Turkije heeft de Verenigde Staten voorgesteld om de troepen van beide landen samen te stationeren in de Syrische streek van Manbij. De Koerdische YPG-strijders moeten zich dan terugtrekken ten oosten van de rivier de Eufraat. Dat heeft een Turkse functionaris gezegd.

Het voorstel is voorgelegd aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson, die twee dagen op bezoek is in de Turkse hoofdstad Ankara. Dat bezoek leek tevoren wat ongemakkelijk, omdat Turkije vindt dat Amerika de Syrisch-Koerdische YPG steunt, terwijl Turkije die als terroristen beschouwt. In de afgelopen weken waaierden er dan ook nogal wat anti-Amerikaanse sentimenten vanuit Turkije over de wereld.

Tillerson en president Erdogan hebben echter een „open en productief” gesprek gehad om de banden te versterken, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook Ankara zei dat er wordt gewerkt aan het weer normaliseren van de betrekkingen tussen beide landen.

Sinds 20 januari voert het Turkse leger een militaire operatie uit tegen de YPG in het noordwesten van Syrië. Turkije wil het offensief uitbreiden naar de eveneens door de Koerden gecontroleerde plaats Manbij. Daar hebben de Verenigde Staten echter eigen troepen gestationeerd die samenwerken met Koerdische strijders. Ankara wil de Amerikanen daar weg hebben.