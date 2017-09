Turkije wil journalist op lijst Interpol

Het Openbaar Ministerie in Turkije wil dat de in Duitsland levende Turkse journalist Can Dündar op de internationale opsporingslijst van Interpol komt. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Duitsland maakte direct duidelijk dat een dergelijk internationaal arrestatiebevel in Duitsland niet wordt opgevolgd.

Can Dündar was hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet. De officier van justitie in Turkije wil hem vijftien jaar achter de tralies zien. Hij wordt verdacht van steun aan de Gülen-beweging die volgens Turkije achter de mislukte staatsgreep van juli 2016 zit.

Dündar was in 2015 al enige tijd gedetineerd wegens het publiceren van staatsgeheimen over de Turkse steun aan Syrische rebellen, maar werd later vrijgelaten.

Can Dündar reageerde via Twitter. „Wat een dag. ’s Morgens genomineerd zijn voor de Nobelprijs voor de Vrede, ’s avonds een opsporingsbevel.”