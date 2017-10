Turkije wil hoge straffen voor activisten

De Turkse officier van justitie wil dat de directeur van de Turkse afdeling van Amnesty International Idi Eser en tien andere mensenrechtenactivisten tot vijftien jaar de cel in gaan, meldt de nieuwszender CNN Türk zondag. De elf worden beschuldigd van het geven van steun aan en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Idil Eser werd op 5 juli gearresteerd met zeven andere Turkse mensenrechtenactivisten en twee trainers uit Duitsland en Zweden. Zij namen deel aan een workshop digitale veiligheid georganiseerd door de Nederlandse organisatie HIVOS op een eiland nabij Istanbul. Zij zitten vast in afwachting van hun proces. Drie andere zijn vrijgelaten, maar moeten zich later ook verantwoorden voor de rechtbank.

Het opsluiten van de activisten heeft de spanningen tussen Ankara en de leiders van de Europese Unie doen oplopen. De EU vreest dat Turkije onder president Tayyip Erdogan verder afglijdt naar een autoritairder regime.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel zegt zich grote zorgen te maken over de laatste ontwikkelingen. „Een eis van maximaal 15 jaar gevangenisstraf is voor ons volkomen onbegrijpelijk en onacceptabel,” zei Gabriël in een verklaring. Ook zei hij dat Berlijn inmiddels contact heeft opgenomen met de Turkse regering over deze zaak.

Onder de in juli gearresteerden bevindt zich ook de Duitse staatsburger Peter Frank Steudtner. „We doen er alles aan om de Duitse burgers, waaronder Peter Steudtner, die in de gevangenis zitten, terug te brengen naar Duitsland”, aldus Gabriel.

Amnesty International noemde in juli de arrestatie van hun Turkse directeur de andere mensenrechtenactivisten „grotesk machtsmisbruik” en riep tevergeefs op tot hun onmiddellijke vrijlating.