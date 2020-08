Turkije wil geschil met Griekenland oplossen via dialoog

Turkije wil een geschil met Griekenland over olie- en gasboringen in het oostelijke Middellandse Zeegebied oplossen door middel van de dialoog. Dat zei minister van Defensie Hulusi Akar woensdag, maar hij voegde eraan toe dat Ankara zijn „rechten en belangen” in de regio zou verdedigen.

Turkije en Griekenland, beide NAVO-bondgenoten, zijn het oneens over overlappende claims voor de energiebronnen in de regio. De spanningen zijn toegenomen sinds Ankara maandag exploraties is begonnen in een betwist gebied van de Middellandse Zee.

Griekenland zegt dat het Turkse exploratieschip Oruc Reis illegaal opereert in wateren die vallen onder het gebied van Griekenland. Ankara heeft die beschuldigingen afgewezen. Het schip werd bij het verlaten van de haven vergezeld door Turkse oorlogsschepen.

„Ondanks dit alles willen we geloven dat gezond verstand zal zegevieren. Zowel in het veld als om de tafel kiezen we voor het internationaal recht, goed nabuurschap en dialoog”, zei Akar tegen Reuters. „We willen op vreedzame wijze tot politieke oplossingen komen, in overeenstemming met internationale wetten.”

Akar zei dat Turkije zijn „rechten, relaties en belangen” in de kustwateren zou blijven verdedigen. „Het moet bekend zijn dat onze zeeën ons blauwe thuisland zijn. Elke druppel is waardevol”, zei hij.