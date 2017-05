Turkije: VS-gezant IS kan vertrekken

Als het aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken ligt, dan kan de Amerikaanse gezant voor de strijd tegen Islamitische Staat vertrekken. Volgens Mevlüt Çavusoglu steunt Brett McGurk Koerdische militanten. Dat liet de minister donderdag weten, na zijn bezoek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan de Amerikaanse president Donald Trump.

Ankara beschouwt de Koerdische YPG-militie, een Amerikaanse bondgenoot in de strijd tegen IS, als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging. „Brett McGurk steunt beide groeperingen sowieso”, oordeelde Çavusoglu. „Daarom is het wenselijk dat hij vervangen wordt.”

Ook de Duitse troepen kunnen vertrekken, maar dan van de Turkse vliegbasis Incirlik waar ze gelegerd zijn ter ondersteuning van de strijd tegen IS. „Als ze weg willen, zijn ze vrij om te gaan”, zei de Turkse minister daarover. „We gaan ze niet smeken te blijven.” De Duitse regering overweegt haar militairen weg te halen na een nieuwe Turkse weigering bezoek toe te staan van parlementariërs aan militairen.